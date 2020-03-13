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KAYMEK A.Ş.’den Başkan Büyükkılıç'a Tıp Bayramı ziyareti

İHA

KAYMEK A.Ş. yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

KAYMEK A.Ş.’den Başkan Büyükkılıç'a Tıp Bayramı ziyareti

KAYMEK A.Ş. yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ve KAYMEK A.Ş. Yöneticileri Nöroloji Uzmanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan çalışma arkadaşlarına düşünceli davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Ziyarette, Başkan Büyükkılıç’a Ebru Sanatı’ndan yapılmış bir tablo hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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