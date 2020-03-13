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Yahyalı'da 112 Acil Çağrı İstasyonu ve Okuma Salonu Açıldı

İHA

Yahyalı Belediyesi, ilçede kullanılmayan eski jandarma binasının tadilatını yaparak, 112 Acil Çağrı İstasyonu ile Kadın Okuma ve Dinlenme Salonu olarak hizmete açtı.

Yahyalı'da 112 Acil Çağrı İstasyonu ve Okuma Salonu Açıldı

Yahyalı Belediyesi, ilçede kullanılmayan eski jandarma binasının tadilatını yaparak, 112 Acil Çağrı İstasyonu ile Kadın Okuma ve Dinlenme Salonu olarak hizmete açtı.
Binanın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nebi Akkuş, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Ayrıca törende hayırseverler tarafından bağışlanan Ultrason Cihazı ve Evde Bakım Hizmetleri aracının da devir teslimi yapıldı.
Ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Açılışını yapmakta olduğumuz bu binayı belediyemize tahsis eden, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve İlçe Kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum. Göreve geldiği günden beri doğduğu ilçe ile ödeşen ve ilçemize her türlü sağlık konusunda desteğini esirgemeyen, başarılı İl Sağlık Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Beye teşekkür ediyorum. Ayrıca; bir telefonla araç talebimizi geri çevirmeyen İstanbul’daki hayırsever hemşehrimiz Yılmazlar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz Beye canı gönülden teşekkür ediyorum. Yine ultrason cihazını merhum Mehmet Çıklaşahin adına hastanemize hibe eden Nermin Büyükkuşçu Hanımefendiye ilçemiz adına yürekten teşekkür ediyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hayata geçirdiğimiz, Kadın Okuma Ve Dinlenme Salonu, 112 Acil Çağrı Merkezi, evde sağlık hizmetleri aracı, Ultrason cihazı ilçemize hayırlı olsun. İlçe’nin ve şehirlerin gelişmesinde ve büyümesinde şüphesiz belediyelere çok önemli görevler düşüyor. İlçeler adeta yaşayan organizmalar gibidir sürekli bakım isterler ilgi ve sevgi isterler. Gereken ilgi ve bakım yapılırsa büyürler. Yapılmaz ise geriler küçülür hatta yok olurlar. Tevazu samimiyet ve gayretle Yahyalı sevdalısı biri olarak mesai arkadaşlarımla birlikte durmak yok, koşmaya devam ediyoruz. İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir anlayışı ile Yahya Gazinin torunlarına hizmet etmeyi ve dualar almayı seviyoruz. Hizmetlerden aldığımız haz bizim için, dünyalara bedel bir gurur vesilesidir. Hizmetlerimizin tamamı ilçemizin geleceği ve gelecek nesillerimize hoş sedalar bırakmaktır. Cumhur İttifakı ve sizlerden aldığımız güçle ilçemizi ileri daha ileri taşımanın heyecanı ile gece gündüz demden çalışıyoruz.” diye konuştu.
Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’ de konuşmasında sağlık hizmetlerine yaptığı desteklerden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ e teşekkür ederek, evde sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Müdür Ali Ramazan Benli; “ Evde sağlık hizmeti, bizim dışarı da yürüttüğümüz, yatalak hastalarımıza bakmak, onlara yardımcı olmak adına yaptığımız bir hizmet. Onlara dokunmak, onların dualarını almak gerçekten çok önemli. Onların duası bizi ayakta tutar. Evde sağlık hizmetlerinde iyi bir noktadayız. Kayseri’ye geldiğimizde, evde sağlık hizmeti veren 11 ekibimiz vardı. Hastalara 3 hafta sonrasına randevu veriliyordu. Şuan 21 ekibimiz hizmet veriyor. Ve randevu süremiz 48 saatin altında. Hastalarımızın en çok sıkıntı çektikleri nokta, yemek yemeleriydi. Bu sorunu gidermek adına şehir hastanemize taşınırken 100 adet hasta yatağını evde sağlık birimine aktararak evlere dağıttık. Yataklara oldukça fazla talep geldi. Bunun üzerine hayırseverlerimiz aracılığıyla yatak dağıtımına devam ediyoruz. Yahyalı’da da başkanımızla el el vererek 24 yatağı hastalarımızın hizmetine verdik. Kayseri’ de evinde hasta yatağı hizmeti alan 500 kişi var. Bizim 2019 yılında evde sağlık hizmeti götürdüğümüz kişi sayısı 39 bin kişi. Bu azımsanmayacak bir rakam. Evde sağlık hizmetlerinde bizim bütünleşik sağlık hizmeti dediğimiz, yerel yönetimlerle, diğer kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir hizmet üretmemiz gerekiyordu. Evde sağlık hizmeti alan hastalarımıza bakan kişilerin yükü de önemli. O insanları da rahatlamak adına yerel yönetimlerle, diğer kurumlar ve STK’larla birlikte çalışıyoruz. “ ifadelerini kullandı.
Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise konuşmasında “ Belediye başkanımız aylardan beri burayla uğraşıyor. Nihayetinde heyecanla, istekle, arzuyla burayı hizmete kazandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. İl Sağlık Müdürümüzün de birçok hizmetin ilçeye kazandırılmasında emekleri var. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün bağışta bulunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Dursun Sarı duayla bina hizmete açıldı.
Törende İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Evde Bakım Hizmetlerine araç hibe eden Yılmazlar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz’a, Yahyalı Devlet Hastanesi’ne ultrason cihazı hibe eden Nermin Büyükkuşçu’ ya ve sağlık hizmetlerine verdiği destek dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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