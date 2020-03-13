Kayseri Şehir Terminali’nde ‘Öğrenci’ yoğunluğu

Korona virüsten dolayı üniversitelerin tatil edilmesinin ardından Kayseri Şehir Terminali'nde yoğunluk yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği haberini vermesinin ardından öğrenciler memleketlerine gitmek için otogara akın etti. Kayseri Şehir Terminali’nde yoğunluk oluşturan öğrenciler, bilet bulmak için acenteleri gezdi.

Bir firmanın bölge müdürü Şevket Ören, “Dün akşam saatlerinde üniversitelerin tatil edileceği duyurulunca talep oluştu. Dün akşam gelip biletlerini alan yolcularımızda oldu, bugün yine var. Aşırı bir yoğunluk var. Türkiye geneli ne kadar öğrenci var ise memleketlerine gitmek üzere şuanda seyahat halindeler. Araçlarımız hep doldu. Ek seferler düzenliyoruz. Bugün 3 tane ek sefer kaldırdık. Bu hiç hesapta olmayan bir durumdu. Bizde öğrencileri mağdur etmemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Normal kapasitemizle bu talebe cevap vermek mümkün değildi. Şuanda da bilet bulamayan bir yolcu yok. Herkes gidiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.