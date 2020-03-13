Kargo aracında 2 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri doğrultusunda, bir kargo aracında yapılan aramada 2 ton 560 kilogram sarmalık tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan kargo aracının aramaları neticesinde 50 şüpheli şahsa ait olduğu belirlenen toplamda 2 ton 560 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bulunan tütünlere el konulurken, şüpheliler hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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