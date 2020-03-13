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Milletvekili Tamer: "Kesinlikle Kayseri’de koronaya yakalanan hiçbir hastamız yok, pozitif hiçbir hastamız yok" AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer: "Vakalara ayrılan yatak sayısı 778" "İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "19 kişi şuan gözetim altında. Karantina şeklinde değil"

İHA

Milletvekili Tamer: "Kesinlikle Kayseri’de koronaya yakalanan hiçbir hastamız yok, pozitif hiçbir hastamız yok" AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer: "Vakalara ayrılan yatak sayısı 778" "İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "19 kişi şuan gözetim altında. Karantina şeklinde değil"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Tamer; "Umreden gelen hastalarımızı kontrol amacıyla hastanelere aldığımız olmuştur. Panik yok. Kesinlikle Kayseri’de koronaya yakalanan hiçbir hastamız yok, pozitif hiçbir hastamız yok" dedi.
Geriatri Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, virüsün ilk çıktığından bu yana gerekli tedbirleri alan hükümet ve sağlık çalışanlarına, halkı bilinçlendiren medya mensuplarına teşekkürlerini iletti. Türkiye’deki ilk vakanın açıklandığında bazı medya organlarında 38 plakalı ambulansın servis edilmesinin ardından Kayseri’de bir hastanın olmadığını açıkladıklarını ifade eden Tamer; "Başta sağlık müdürümüz olmak üzere hastane başhekimleri, ilgili arkadaşlarımız, enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve diğer doktor arkadaşlarım, sağlık çalışanı arkadaşlarımın bir başarısını görüyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Kayseri’de almış olduğumuz tedbirler önemliydi, sağlık müdürümüzün başkanlığında daha ilk günden dışarıdan gelen tüm hastaları kontrollü bir şekilde evlerine göndermişlerdir. İlk vakanın açıklandığında bu vakanın Kayseri’de olduğunu bir takım medya kuruluşlarında ifade edildi. 38 plakalı bir ambulans servis edildi. Biz de üzerimize düşeni, genel kurulda söz alarak Kayseri’de bir hastanın olmadığını anında duyurmaya çalıştık. Yanlış bilgilerle Kayseri’de böyle bir hastanın olduğu ifade edildi, altını çizerek söylüyorum Kayseri’de böyle bir hasta yok" dedi.
Alınan tedbirlerle ilgili de bilgiler veren Tamer, Kayseri Şehir Hastanesi’nde 778 yatağın hazır hale getirildiğini bildirdi. Tamer; "Konu ciddiye alınacak bir konu, es geçilecek bir konu değil. Hepimizin bireysel olarak şahsımızdan başlayıp etrafımızdaki ailemizle devam ederek, komşularımızı uyararak hepimizin dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu belirtmek istiyoruz. Kayseri’de aldığımız tedbirler; özellikle Kayseri Şehir Hastanesi ve 112, 7 gün 24 saat hizmette. Sağlık Bakanlığımızın bilim kurulu tarafından referans hastaneler oluşturuldu. Bu hastaneler genellikle şehir hastaneleri oldu. Bizde de şuanda referans hastanemiz şehir hastanesi. Bir vaka çıkarsa Şehir Hastanesi’ne yatırmış olacağız. Burada şuan itibariyle ayrılan yatak sayısı 778. Allah korusun vaka sayısı artma ihtimaline karşı da 50 tane yatak da diğer hastanelerde hazır hale getirmiş durumdayız. Bu da sağlık çalışanlarımızın bir başarısıdır. Tüm sağlık çalışanlarımızın izinleri iptal edilmiştir. Herkes hummalı bir şekilde çalışmaya hazır bir vaziyette beklemektedirler" ifadelerini kullandı.

"Panik yok"
Şuan Kayseri’de poizitif hiçbir hastanın olmadığını da açıklayan Tamer; "Umreden gelen hastalarımızı kontrol amacıyla hastanelere aldığımız olmuştur. Panik yok. Kesinlikle Kayseri’de koronaya yakalanan hiçbir hastamız yok, pozitif hiçbir hastamız yok" diye konuştu.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise, her ihtimale karşı 19 kişinin şuanda hastanelerde gözetim altında olduğunu belirtti. Benli; "Umreden gelen hastalarımızın numunelerini, negatif çıktıktan sonra bunları önerilerle evlerine gönderdik. Ancak evde takip yaparken şöyle bir durumla karşılaştık. Komşular gelmiş hurmalar, zemzemler. Biz dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Hal böyle olunca konuyu masaya yatırdık arkadaşlarla, semptomu olan kişileri hastaneye aldık. Kontrol etmemiz gerekiyor çünkü, 19 kişi şuan gözetim altında. Karantina şeklinde değil" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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