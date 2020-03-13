AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda kongrelere 'Korona virüs' ertelemesi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, bu hafta sonu yapılacak olan kongrelerin, korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü korona virüs ile ilgili tedbirler kapsamında alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.''

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.