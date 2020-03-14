Başkan Büyüksimitci’den haksız fiyat artışı yapan firmalara uyarı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, fahiş fiyatla mal satışı yapan firmaları uyararak, bu firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.

Koronavirüs nedeni ile son günlerde özellikle maske ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerine aşırı zam yapan firmalar olduğuna dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı, 81 İldeki 365 Oda ve Borsa olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağız” dedi.

Başkan Büyüksimitci, “Bizde Kayseri Sanayi Odası olarak, şehrimizde ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” diye konuştu.

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