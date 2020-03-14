KTO Başkanı Gülsoy: “Haksız kazanç sağlayanlar cezasız kalmayacak”

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID19 virüsünü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, gereken cezai işlemi yapacaklarını söyledi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Çin’den başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına alan adeta bir küresel hastalık olan COVID19 virüsünü fırsat bilen üreticilere yönelik açıklamada bulundu.

Açıklamasında virüsün boyutuna değinen Başkan Gülsoy, “Çin’den başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına alan adeta bir küresel hastalık olan COVID19 maalesef tüm önlemlere rağmen ülkemize de görüldü. Hükümetimizce ivedilikle alınan önlemler, aksiyon planları bu küresel hastalıktan yaşanacak olumsuzlukları büyük bir ölçüde geciktirmiştir. Temennimiz bu durumun kayıpsız atlatılmasıdır” dedi.

Virüsün etkisinin piyasada bazı fırsatçıları da doğurduğunu belirten Gülsoy, “Dünyada birçok büyük ekonomiye sahip ülkelerin yaşadıkları olumsuz gidişat ülkemizde de vatandaşlarımızı endişeye sevk etmiştir. Dolayısıyla başta sağlık malzemeleri ve gıda olmak üzere pek çok üründe talep artışı yaşanmıştır. Bu durumun fırsat bilinerek söz konusu ürünlerde etik olmayan fahiş fiyat artışı yapılması ticaret anlayışımıza sığmamaktadır. Oda olarak yaşanan bu endişenin fırsata çevrilmesine asla mahal vermeyeceğiz. Bilinmelidir ki; COVID19 dolayısıyla ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezayı vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Ahilik kültürünün doğduğu Kayseri’de, ‘ölçü ve tartıda hile yapan bizden değildir’ inancına sahip bir gelenekten gelen üyelerimizin, kahır ekseriyetinin asla ‘fırsatı ganimete çevirme gibi’ bir yola tevessül edeceğine inanmıyoruz. Ama, her meslekte olduğu gibi, bizim üyelerimiz arasında da az sayıda da olsa vatandaşın sağlık hassasiyetini, yaşanan olayın büyüklüğünün neden olduğu korkuyu ‘haksız kazancaranta’ çevirmek isteyen kötü niyetli insanlar olabilir. Ne devletimizin ilgili kurumları, ne de bizler üyelerimizin böyle bir şey yapmasına asla izin vermeyiz. Herkes bilmelidir ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız ve fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz. Haksız rekabetle karşılaşan tüketicilerimizin de Odamızı arayarak gerekli şikayetleri yapmaları hususunda hassasiyete davet ediyorum" dedi.

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