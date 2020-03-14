Vali Günaydın başkanlığında korona virüs toplantısı

Son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ilimizde alınan tedbirleri görüşmek üzere Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Vali Günaydın “ Vatandaşlarımız ilgili kurumların öneri ve uyarılarını dikkate almaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermeli ve uzmanların işaret ettiği yurt dışından ülkemize girişlerdeki 14 gün kuralına dikkat etmeliler” diye konuştu.

Toplantı, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve diğer kurumların yöneticilerinin yapmış oldukları çalışmalar hakkında toplantıya katılanları bilgilendirmeleri ile sona erdi.

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