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Başkan Palancıoğlu, ödül alan gazetecileri tebrik etti

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği 'KGC Ödüllü Medya Yarışması'nda ödül alan medya mensuplarını tebrik etti.

Başkan Palancıoğlu, ödül alan gazetecileri tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği ‘KGC Ödüllü Medya Yarışması’nda ödül alan medya mensuplarını tebrik etti.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne mensup üyelerden yarışmaya 7 dalda 50'ye yakın eserin katıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu, “Kent yöneticisi olarak başta ödül alan ve yarışmaya eserleri ile katılan tüm basın mensuplarını kutluyorum” dedi.
Jüri heyetinin bir hayli zorlanmış olduğunu tahmin ettiğini çünkü Kayseri medya çalışanlarının haber ve yorumları ile Türkiye'nin birçok gündemini belirlediğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, yarışmanın ana temasının aslında teşvik edici, özendirici ve bir bakıma da farkındalık oluşturanın ödüllendirilmesi olduğunu söyledi.
Kayseri’deki basın mensuplarının birçok yarışmada eserleri, yazıları, yorumları, haberleri ve fotoğrafları ile sürekli ödül aldıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, bu başarıyı kutladığını ve kuruluşundan bugüne kadar katkı sağlayan tüm basın mensupları ve yöneticilerini bir kez daha tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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