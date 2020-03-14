Erciyes’te ‘Korona virüs’ önlemleri arttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erciyes Dağı’nda, Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te, Korona virüsün yayılmasının ardından çalışmalar artırıldı. Çalışmalar kapsamında Erciyes’te misafirlerin yoğun olarak kullandığı mekanik tesisler dezenfekte edildi.

Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla yapılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.