80 yaşındaki Kayserispor taraftarı seyircisiz maça geldi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-HES Kablo Kayserispor taraftarı Muhittin Laçin (80), koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan BtcTürk Yeni Malatyaspor maçını izlemek için stadyuma geldi.
Sağlık Bakanlığı´nın koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verdiği Süper Lig karşılaşmasını izlemek isteyen Muhittin Laçin, stada giremedi. Yıllardır Kayserispor´u tribünlerden desteklediğini belirten Laçin, "Maçın seyircisiz oynandığını biliyordum. Evde duramadım. Yıllardır maçlara geliyorum. Kayserispor benim hayatımın her yerinde. Bir umut diye geldim ama olmadı" dedi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2020-03-15 14:55:22
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