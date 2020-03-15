Kayserispor lige tutundu Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: "3 puan bize rahat bir nefes aldırdı"

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 21 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor, puanını 22'ye yükseltti ve kümede kalma umutlarını artırdı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konulan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, aldıkları 3 puanın kendilerine rahat bir nefes aldırdığını kaydederek, "Her şeyden önemli aldığımız 3 puandı. Ligdeki durumumuz açısından bugün maçla ilgili her şeyi konuşmadan önce 3 puanı konuşmamız gerekiyor. 3 puan bize rahat bir nefes aldırdı diyebilirim bu yarışta. İnanılmaz bir ilk yarı oynadık. Etkileyici, belki de sezonun en iyi ilk yarısını oynadı Kayserispor bugün. Belki Mensah penaltıyı atsaydı maç 30 olacaktı, tamamen maçı koparmış olacaktık. Fakat olmadı. İkinci yarı rakibimiz geri dönüş için çabaladı. 21’i yakaladılar, fazla fırsat verdik. Lung gerçekten iyi kurtarışlar yaptı. Ama asıl önemli olan gösterdiğimiz mücadele ruhu ve savaş. Gerçekten takımım, tüm oyuncularım maç boyunca ellerinden geleni yaptılar ve savaştılar. 3 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.

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