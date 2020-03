Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)Süper Lig'in 26'ncı hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor sahasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Maç sonunda her iki teknik adam 90 dakikayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 26'nncı hafta mücadelesinde Kadir Has Stadyumundan oynanan karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 90 dakika heyecan dolu geçen mücadeleyi Hes Kablo Kayserispor 2-1 yenerek ligde kalma yolunda umutlandı. Maç sonunda Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Her şeyden önemlisi aldığımız 3 puandı. 3 puan bize rahat bir nefes aldırdı. İlk yarı çok etkileyiciydik. Bu zamana kadar oynadığımız en iyi ilk yarıyı oynadık. Mensah penaltıyı gole çevirebilseydi çok daha farklı olabilirdi. Silviu iyi kurtarışlar yaptı. Takım ellerinden geleni yaptı, savaştılar" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "İki fark 45 dakika seyrettik. Biz çok kötü başladık oyuna. İkinci yarı hem oyuncu değişiklikleri hem de taktik anlamda değişikliğe gittik. Aslında çok büyük riske girdik. İkinci yarı çok pozisyona girdik, aslında baktığınızda skorun 2-2 olması lazımdı. Kaybettiğimiz bir maç. Önümüzde iki hafta içeride oynayacağımız fikstür var. İşin esas tarafı takım olarak birlikte hareket etmemiz ve çok çalışmamız. İlk 45 dakikaya baktığımda insan şaşırıyor. Oyuncular aldıkları paranın karşılığını verecekler. Bazı oyunculardan memnun değilim, bunu onlara söylüyorum. Bana göre lig yeniden başladı" diye konuştu.

HİKMET KARAMAN: "BU SEZON BELKİ PAS BİLE GEÇİLEBİLİR"

Koronavirüs tedbirleri hakkında da değerlendirmede bulunan Hikmet Karaman, "Takımın ve insanların sağlığı çok önemli. Bifouma normalde çok ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. Ama biz insan sağlığını ön planda düşündüğümüz için böyle bir karar aldı. Taraftar futbolun her şeyidir ama taraftar sağlığı da bence çok önemlidir. Çalışanlar, masörler oyunculara elle dokunuyorlar. Hep temas halindeyiz. Federasyonumuz ve yetkili kurumlar ilgili belki de bu sezonu pas bile geçilebilir. Dünyada alınan kararlar var. İhtiyacınız olan bir oyuncuyu getiremiyorsunuz. Diğer taraftan da çalışmak zorundasınız. Oyuncu ailesini düşünüyor. Herke kendi hakkını savunuyor. Dünyada ciddi bir tehlike var" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hikmet Karaman'ın açıklaması

-Prosnecki'nin açıklaması DHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2020-03-15 17:04:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.