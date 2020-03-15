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Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde sona gelindi

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150 projesi arasında yer alan semt kütüphaneleri kapsamında Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde yapımına devam edilen kütüphane çalışmalarında sona gelindi.

Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde sona gelindi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150 projesi arasında yer alan semt kütüphaneleri kapsamında Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde yapımına devam edilen kütüphane çalışmalarında sona gelindi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gelecek nesillerin daha donanımlı ve her alanda yetişmiş bireyler olabilmeleri için başlattığı semt kütüphanelerinde devam eden çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulacak olan Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nin içerisindeki Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi’nde çalışmalarda sona gelindi. Şehrin dört bir tarafında hizmete girecek kütüphaneler şehrimizin ve ülkemizin yarınları gençlerimiz için önemli bir hizmet olacak. Büyükşehir Belediyesine bağlı bütün kütüphanelerde çağın yeniliklerine uygun modern bir şekilde vatandaşlara hizmet sunuluyor. Bu manada bulunduğu bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Beyazşehir Halk Kütüphanesi; içerisinde aynı anda 500 kişinin hizmet alabileceği ve ayrıca 06 yaş grubuna hitap edecek olan bir çocuk kütüphanesinin de yer alacağı önemli bir eğitim merkezi olacak. Büyükşehir Belediyesi’nin 06 yaş arası çocuklar için hazırladığı Çocuk Kütüphanesi’nde çocukların ilgisini çekecek birçok ayrıntı düşünüldü.
Çok kısa bir süre içerinde vatandaşların hizmetine sunulacak olan Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi her yaş grubuna hitap eden modern bir kütüphane olarak Beyazşehir halkının kullanımına açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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