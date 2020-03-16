Kayseri 2. Amatör Küme’de büyük heyecan

Kayseri İkinci Amatör Küme’de 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 3 grupta oynanan 14 maç ile sona erdi. Oynanan karşılaşmalarda bir birinden büyük heyecan yaşanırken, bütün maçlar seyircisiz oynandı.
A Grubu
Gazi Osman Paşaspor 21 Yeni Erciyesspor
Kayseri Simya Koleji 32 Kayseri İdman Yurdu
İncesu Gençlispor 03 Sarızspor
Bünyan Belediyespor 13 Yeni Kıranardıspor
B Grubu
Trabzon 3861 Spor 13 A.Kızılırmakspor
Güneşli Gençlikspor 12 Olimpik Gençlikspor
Erciyes İdmangücü 51 Mevlana Yıldızspor
Sindelhöyükspor 51 Kılıçaslan Yıldızspor
Kocasinan Gençlikspor 41 Cırgalanspor
C Grubu
Cuma Uluçay Talasspor 10 Sosun Birlikspor
Fevzi Çakmakspor 21 Sümerspor
Pınarbaşı Belediyespor 13 Kuşçu Mithatpaşaspor
1966 Turanspor 83 Y.B.Şafakspor
Anadolu Yıldızları 30 Kayseri Göktürkspor
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