Kayserispor'da 2 cezalı var

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Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 26.haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 21 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran Hes Kablo Kayserispor'da 2 futbolcu cezalı duruma düştü. Ligin 27.haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo cezalı duruma düştü. Malatyaspor maçında sarı kart gören iki futbolcu, 4 sarı kart kuralı gereği cezalı duruma düştü. Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo, ligin 28.haftasında Kayseri'de oynanacak Gençlerbirliği maçında takımındaki yerini alabilecek.

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