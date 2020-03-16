Kayserisporlu Hasan Hüseyin: “Hedefimize ulaşacağız”

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, kümede kalmayı başaracaklarını söyledi.

Hasan Hüseyin, 21 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamasında; “Tam bir savaş vardı sahada. Yenilsek havlu atardık ama buna izin vermedik. Maçı kazanmak için elimizden geleni yaptık. 20 yaptık. 30 yapsaydık çok farklı olurdu. Buna rağmen güzel maç oldu. Çok iyi bir galibiyet aldık. Umarım böyle devam ederiz. Önümüzde kazanacağımız maçlar var. Alacağımız puanlar var. Kayserispor’u kümede tutacağız” yorumu yaptı.

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