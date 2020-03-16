İl Sağlık Müdürü Benli’den Sahte Belge Hassasiyeti

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, ülkemizi koronavürüs üzerinden kaosa ve infiale sürüklemek amaçlı hazırlanarak sosyal medya mecralarına servis edilen, 'Covid19 Ek Önlemler' konulu belgenin asılsız bilgiler içerdiğini ve gerçeği yansıtmadığını, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Benli paylaşımında, “Sosyal medya hesaplarında hızla yayılan bu belge gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür belgelere itibar etmemeleri, doğru ve güncel bilgi için Sağlık Bakanlığımızın iletişim kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önemle rica olunur” cümlelerine yer verdi.

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