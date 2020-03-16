Kayserisporlu futbolcu Yasir Subaşı: Ligde kalacağımıza inanıyorum



İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Yasir Subaşı, 2-1 kazandıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, taraftarların vereceği destekle ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor'un defans oyuncusu Yasir Subaşı, dün 2-1 kazandıkları BtcTurk Malatyaspor maçının ardından değerlendirmede bulundu. Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Subaşı, "Bu maç bizim için tamam ya da devam maçıydı. Biz takım olarak kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bundan sonra da terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz. Dün oynanan maçta en büyük destekçimiz taraftarımızdan yoksunduk. İleriki haftalarda taraftarımızın tribünden ya da saha dışından vereceği destekle, ligde kalacağımız inanıyorum. Bunun için çabalıyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-03-16 17:20:51



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