Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak" Kayseri’de ‘Korona virüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı’ yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak" Kayseri’de ‘Korona virüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı’ yapıldı

İHA

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, koronavirüs nedeniyle sektör temsilcilerinin dikkat etmesi gereken konular kapsamında 'Koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı' düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak" Kayseri’de ‘Korona virüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı’ yapıldı

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, koronavirüs nedeniyle sektör temsilcilerinin dikkat etmesi gereken konular kapsamında ‘Koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı’ düzenlendi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ve diğer sektör temsilcileri katıldı. Dünyanın diğer ülkelerinde yaşananların benzerlerini yaşamamak adına bakanlığın faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Mustafa Şahin, “Bakanlığımız gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürütmektedir. Malumunuz olduğu üzere Çin’ in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs, ülkemiz içinde büyük risk oluşturmaktadır. Yaşanılan acı tecrübeler göstermiştir ki yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde maalesef kayıplarda artış ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde benzeri olumsuzlukların yaşanmaması adına, Bakanlık olarak faaliyet alanımızda bulunan işletmelerde gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla başlatılan bir dizi önlem paketi çalışması ivedilikle hayata geçirilecektir” dedi.

Alınacak önlemler çerçevesinde bilgilendirme yapan Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“İl ve ilçe müdürlüklerimizce gıda işyerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimlerin artırılması, gıda İşletmelerinde hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanması yani örneğin karkas sevkiyatlarında stokinet veya gıda ile temas edebilir plastik poşetler kullanılması, personelin sağlıkla ilgili takiplerinin yapılması, ateşli hastalığı olanların işletmeden sağlığına kavuşana kadar uzaklaştırılması ve personelin genel hijyen kuralları açısından bilgilendirilme eğitiminin sıklaştırılması, üretim işyerlerinde hijyen bariyerlerinin yapılması, el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipmanların eksiksiz, sağlam ve çalışır durumda olduklarının kontrolü, lavabo, duvar, zemin, tavan ve üretim alet ve ekipmanlarının ve personel sosyal alanlarının dezenfeksiyon sıklığının artırılması, koruyucu tedbirler kapsamında özellikle gıda ile temas eden çalışanların eldiven, maske ve bone kullanmalarının sağlanması, üretim, dağıtım, perakende satış yerlerinde çalışanlara ve toplu tüketim yerlerinde çalışan ve müşteri kullanımına ait lavabolarda sıvı sabuna ilave olarak dezenfektan solüsyonların kullanılması, açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi, gerekli özen göstermeyenlerin ürün arzına izin verilmemesi, sektörel bazda gıda işletmecileri için artırılmış hijyen kuralları konusunda Esnaf ve Sanatkar Odaları destekli bilgilendirme yapılarak, işyeri ziyaretleri düzenlenmesi, gıda konusunda sıkıntı yaşanmayacağı, gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacağı konusunda bilgilendirme yapılması konularında azami hassasiyet göstererek, geçirmekte olduğumuz bu zor dönemde vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgilerine sunarım.”
Alınan tedbirler dolayısıyla herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyleyen KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise, ”Öncelikle dünyada çıkan bu salgının bir anca bitmesini diliyoruz. Sağlık Bakanlığına ve Tarım Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Önceden aldıkları önlemler ile Türkiye’de bir olumsuzluk yaşamıyoruz alınan önlemler sayesinde. Ama bu şu demek değildir ki salgın bizde yok veya gelmeyecek gibi değil. Tedbirleri almak gerekir. Bu tedbirleri gerekli şekilde yaptığımızda tüm üyelerin kendi kurum ve kuruluşlarında, işletmelerinde sağlık ve hijyen yönünden önlemleri alıyorlar. Son günlerde bu salgın yüzünden fahiş fiyatta ürün satıldığını veya vitrinlerin boşladığını, böyle bir şey yok. Olumsuz düşünmeye de gerek yok. Kayseri Ahilik kültürünü yaşayan bizim insanımız helal ve haram ölçüsünü iyi bilen ve insanlara yardımcı olmaya çalışan, ekmeğini helal taraftan kazanmaya çalışan tüm üyelerimize böyle fahiş fiyatlarda yaptığımız denetlemede böyle bir şey ile karşılaşmadık. İnsan sağlığını ön plana koyarak hassasiyet gösteren tüm üyelerimize de teşekkür ediyorum. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşan tüketicilerimiz var ise odalarımıza, Ticaret odamıza, Ticaret borsamıza ve il müdürlüklerimize şikayet ederler ise gerekeni yaparız. Şuana kadar hiçbir olumsuzluk ve şikayet ile karşılaşmadık. Dinimiz gereğincede temizlik imandan gelir. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece de bu salgını kazasız belasız atlatacağız diye düşünüyorum” dedi.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan da yaptığı konuşmasında, “Bakanlıklarımızı tebrik ediyorum çok açık ve şeffaf bir şekilde açıklamalar yapılıyor. Bizde tedbirler çok önceden alındı ve bundan dolayı da her şeyin çok güzel gittiği kanaatindeyim. Zaman zaman değişik söylemler oluyor bazı yerlerde hasta olduğuna dair ama çok şükür hepimiz Türkiye genelinde ne olduğunu biliyoruz. Diğer ülkelere bakıp şükrederken de tedbiri elden bırakmamakta da fayda görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Robert Prosinecki: Liglerin ertelenmesi gündeme gelmeli
YEREL HABERLER (Görüntülü) Robert Prosinecki: Liglerin ertelenmesi ...
Kayserisporlu futbolcu Yasir Subaşı: Ligde kalacağımıza inanıyorum
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcu Yasir Subaşı: Ligde ...
Robert Prosinecki: Liglerin ertelenmesi gündeme gelmeli
YEREL HABERLER Robert Prosinecki: Liglerin ertelenmesi gündeme ...
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Bütün futbolcular 'koronavirüs' taramasından geçirilmeli
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Bütün futbolcular ...
(Görüntülü) Kemer'de sahile köpek balığı ölüsü vurdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kemer'de sahile köpek balığı ölüsü vurdu
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Ceyhanspor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Ceyhanspor: 1 - ...
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Yahyalıspor: 1 - Reyhanlıspor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Yahyalıspor: 1 - ...
Büyükşehir belediyesi ilçeleri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesi ilçeleri dezenfekte ediyor
İl Sağlık Müdürü Benli’den Sahte Belge Hassasiyeti
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli’den Sahte Belge Hassasiyeti
Ev sahibi olmaya sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER Ev sahibi olmaya sayılı günler kaldı
İkinci Amatör Küme U-19 Fikstürü 20 Mart’ta yapılacak
YEREL HABERLER İkinci Amatör Küme U-19 Fikstürü 20 Mart’ta yapılacak
Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı Robert Prosinecki: "Kaybetseydik eğer gerçekten ligde kalma şansımızı bayağı düşürecektik"
YEREL HABERLER Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı Robert ...
Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
(Özel) Liseli öğrenciler 545 ton dezenfektanı yetiştirmek için fabrika gibi çalışıyor Herkes izin yaparken, bu öğrenciler korona virüsle başa çıkmak için mesaide
YEREL HABERLER (Özel) Liseli öğrenciler 545 ton dezenfektanı ...
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu Ambar Kızılırmakspor - Trabzon 3861spor: 3 - 1
YEREL HABERLER Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu Ambar ...
Kayseri Süper Amatör Küme E.M.Belsinspor - Talas Anayurtspor: 2 - 1
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme E.M.Belsinspor - Talas ...
Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu Fevzi Çakmakspor - Sümerspor: 2 - 1
YEREL HABERLER Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu Fevzi Çakmakspor - ...
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu Kocasinan Gençlik - Cırgalanspor: 4 - 1
YEREL HABERLER Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu Kocasinan Gençlik ...
Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünden Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma tırmanışı
YEREL HABERLER Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünden Çanakkale Zaferi ...
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: “Panik havası oluşturularak, fiyatların artmasına zemin hazırlanıyor” Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: “Caydırıcı olmayan cezalar, fırsatçıların önünü açıyor”
YEREL HABERLER Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: “Panik havası ...
Germir’de alt yapı çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Germir’de alt yapı çalışmaları başlıyor
Ali Dağı yolu elden geçirildi
YEREL HABERLER Ali Dağı yolu elden geçirildi
Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi
Kocasinan’da vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da vatandaşların ortak kullanım alanları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X