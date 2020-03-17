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Yaralı hayvanlara hayat eli

İHA

Kayseri'nin Develi ilçesinde vatandaş tarafından yaralı bulunan tavşan ve kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Yaralı hayvanlara hayat eli

Kayseri'nin Develi ilçesinde vatandaş tarafından yaralı bulunan tavşan ve kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
İlçeye bağlı Aygözme Mahallesinde vatandaş tarafından bulunan yaralı tavşan ve Sultan Sazlığı Milli Park alanında bulunan yaralı kızıl şahin Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine tedavilerinin yapılması için teslim edildi. Milli Park ekiplerince teslim alınan yaralı tavşan ve kızıl şahin, gerekli bakım tedavilerinin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'nda görevli veteriner hekime teslim edildi. Tavşan ve şahinin gerekli bakım ve tedavilerinin ardından Milli Park ekiplerince teslim alınarak yaşadıkları doğal ortamlarına bırakılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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