Rektör Prof. Dr. Karamustafa: "Çanakkale Deniz Zaferi, vatan, bayrak ve ezan aşkı ile bir milletin yeniden doğuşudur"

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Çanakkale Deniz Zaferinin, Türk Milletinin yazdığı en büyük kahramanlık ve kurtuluş destanlarından biri olduğunu ifade etti.

Rektör Karamustafa, Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında, 1915 yılında yazılan bu ölümsüz kahramanlık destanının ebediyete kadar milletimizi gururlandırmaya devam edeceğini söyledi. Rektör Karamustafa, mesajına şu şekilde devam etti; "Öyle anlar vardır ki! Tarih sayfasına altın harflerle yazılır ve hiçbir zaman unutulmaz. İşte Çanakkale Deniz Zaferi de bu unutulmaz anlardan biridir. Sayı ve teçhizat bakımından kendisinden kat kat üstün konumdaki farklı milletlerden işgalci güçlere karşı sahip olduğu iman ile adeta canını siper eden fedakâr Mehmetçiklerimiz, sadece düşmana ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtmekle kalmamış; tüm dünyaya insanlık dersi vermiştir. Bu zaferde Seyit Onbaşıların, Kınalı Hasanların, Mehmet Çavuşların sergiledikleri kahramanlık hikâyeleri ve isimlerini sayamadığımız daha yüzbinlerce yiğidimizin cesaretleri nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir. Çanakkale Deniz Zaferi, vatan, bayrak ve ezan aşkı ile bir milletin yeniden doğuşudur. Millet olarak Çanakkale’de topyekûn yazılan bu diriliş destanı, Kurtuluş Savaşında Türk Milletinin yine topyekûn mücadelesinde öncü rol oynamıştır. Bu zaferin anlamı ve önemi yazmakla bitmez. Yazıldığı zaman da sayfalar yetmez. Bugün biz vatan dediğimiz altı kanla üstü çileyle yoğrulmuş bu kutsal topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak, unutmayacağız ki; vatan için, bayrak için ve tüm kutsal değerlerimiz için canını seve seve feda eden ve şehadet şerbetini içen şehitlerimizin mücadelesi sayesindedir. Şehitlerimize çok şey borçlu olduğumuzu ve onların hakkının da hiçbir zaman ödenmeyeceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. O yüzden şehitlerimizle, ecdadımızla ve onların yazdıkları kahramanlık hikâyeleri ile ne kadar gururlansak azdır. Ne diyor milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy, ‘Çanakkale Şehitleri’ şiirinde; 'Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhidi, Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber'. Bu şanlı zafer ve zaferlerle her karışı şehit kanıyla yoğurulmuş bu toprakları bize vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Cenabı Allah, onların gölgesini vatan dediğimiz bu topraklardan hiçbir zaman eksik etmesin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Düşmanla her mücadelemizde zaferi bizlere daim kılsın. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 105. yıldönümü kutlu olsun.”

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