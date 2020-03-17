Yurdaer Şahin: “Çanakkale Zaferi, özgürlük meşalesinin yakıldığı savaştır”

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, ’18 Mart Çanakkale Zaferi’ ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Çanakkale Zaferi, özgürlük meşalesinin yakıldığı savaştır” dedi.

Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "18 Mart’ta akla gelen yer Çanakkale, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı yerdir. Bu meşale sadece Türk Ulusunu değil, tüm dünya milletlerini aydınlatmıştır çünkü emperyalist güçlerin yenilebileceğini kanıtlayan en büyük savaştır. Türk Halkının özgürlüğüne ne kadar düşkün olduğunu ve İngilizlerin yenilebildiğini dünyaya kanıtlaması, dünya milletlerine umut ve ışık olmuştur. Çanakkale’de bizlerin bu ülkede yaşamasını sağlayan şehitlerimizin ruhları şad olsun. Önlerinde saygı ile eğiliyorum.”

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