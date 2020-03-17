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Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Erciyes’te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.

Kayseri’de, dün akşam saatlerinden etkisini gösteren kar, kenti beyaza bürüdü. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te de yağış ile beraber kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.

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