Başkan Cabbar: “Çanakkale’de savaşanların torunları bugün ülkemizi hala koruyor”

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Cabbar mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olmak bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. 'Çanakkale Geçilmez' diyen o ruhun torunları bugün İdlip’te, El Bab’da, Afrin’de, doğuda, güneydoğuda, 15 Temmuz’da ve mazlumun feryat ettiği her yerde kendini göstermektedir. Bu ruhu ve inancı bizlere aktaran şehitlerimize minnet borcumuzu, devletimize sahip çıkarak ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyarak ödemek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 105’inci yıl dönümünde, başta Çanakkale Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.”

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