Develi’ye Mart ayında kar sürprizi

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Develi'de etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Develi'de de etkili oldu. İlçe beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Bazı vatandaşlar, karın tadını çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.