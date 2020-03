Bilboardlarda 'Corona' uyarısı

Merkezi Kayseri’de bulunan ve İstanbul ile Hannover şehirlerinde şubesi bulunan Bluport Reklam Ajansı, Corona virüsüne karşı insanları açık hava mecrası olan billboardlarda ‘bugün elinizi yıkadınız mı?’, ‘bugün eğlenmeye ara verdiniz mi?’ gibi cümlelerle uyarıyor.



"Bugün corona selamı verdiniz mi"

Bluport Reklam Ajansı, Corona virüsüne karşı insanları açık hava mecrası olan billboardlarda ‘bugün elinizi yıkadınız mı?’, ‘Bugün eğlenmeye ara verdiniz mi?’ ve ‘Bugün Corona selamı verdiniz mi?’ gibi cümlelerle uyarıyor.



"Bazı şeylerin reklamdan çok daha önemli olduğunu biliyoruz"

Bluport Creative Reklam Ajansı Başkanı Doğan Tekatlı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hepimiz; sokakta, evde, okulda, iş yerimizde kısacası baktığımız her yerde bir şekilde reklamlarla karşılaşıyoruz. Ve maruz kaldığımız bu reklamlar bir şekilde bilinçaltımıza işliyor ve satın alma duygumuzu tetikliyor. Çünkü, gerçekten etki boyutu çok yüksek. Fakat, bizler her ne kadar bu sektörün içinde olsak da bazı şeylerin reklamdan çok daha önemli olduğunu biliyoruz. Hele ki, konu sağlık olunca bu duruma kayıtsız kalamayız” diye konuştu.



"İnsanları uyarmak ve bilinçlendirmek istedik"

Corona salgınına karşı alınabilecek önlemleri açık hava mecralarında vatandaşların dikkatine sunduklarını ifade eden Tekatlı, “Malumunuz dünyanın gündemine oturan bir salgın söz konusu. Ve bu salgının bireyler üzerinde oluşturduğu "aşırı paniğin" dışında bir de "aşırı rahatlık" hali mevcut. Bizler, Bluport Creative olarak, bu aşırı rahatlık hali içerisinde olan bireylere açık hava mecrası üzerinden seslenmek istedik. Ve kıymetli Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da Twitter üzerinden sık sık paylaştığı Corona Salgınına karşı alınabilecek önlemleri bu mecra üzerinden anlatarak insanları uyarmak ve bilinçlendirmek istedik” ifadelerini kullandı.

Tekatlı, salgın için bir an önce çözüm bulunması dileğinde bulunarak sözlerine şöyle son verdi: “Diliyoruz ki, tüm insanlığın sağlığını, motivasyonunu yerle bir eden bu salgın için bir an önce çözüm bulunur ve bu kasvetli günler geride kalır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.