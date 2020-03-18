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Kayseri'de, koronavirüs sakatata ilgiyi artırdı

DHA

Kayseri'de, koronavirüs sakatata ilgiyi artırdı


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) DÜNYADA etkili olan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, Kayseri'de sakatat tüketimi arttı. Restoran işletmecisi Necmettin Bebütoğlu, "Koronivarüsün ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar sakatat çorbası içiyor. Dışarı çıkmak istemeyenler ise eve sipariş veriyor" dedi.
Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayanlar, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemlerini artırdı. İçerdiği kolajen, vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen sakatat ürünlerine talep ise artıyor. Virüs nedeniyle dışarı çıkmayan bazı müşteriler ise evlerine paket siparişle sakatat ürünlerini tüketiyor. İlçede 10 yıldır restoran işleten Necmettin Bebütoğlu, kemik sulu paça, çürük, beyran ve işkembe çorbasının kavanozlara şişeleyerek, gelen siparişleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
'EVDEN ÇIKMAK İSTEMEYENLER İSE SİPARİŞ VERİYOR'
Bebütoğlu, 2 yıldır sakatat içeren çorba satışı yaptıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Koronivarüsün ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için sakatat çorbası içiyor. Evden çıkmak istemeyenler ise, sipariş veriyor. Bizler de kemik suyu bulunan sakatat çorbalarını yarım ve bir kiloluk kavanozlara hazır şekilde doldurup siparişi gönderiyoruz. Son 1 haftadır siparişlerimizde gözle görülür artış yaşandı. Sabah 10.00'dan 24.00'e kadar çorbamız var. Bazı vatandaşlar iş yerlerinde kavanozla çorbasını alıp öyle gidiyor. Özellikle kavanoz tercih etme nedenimiz insan sağlığına verdiğimiz kıymetten dolayıdır. Kış aylarından bu tür çorbaların günlük tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlü tutacaktır. Her yaş grubu çocuklar gönül rahatlığıyla bu çorbaları tüketebilir. Kayserililerin koranavirüse karşı kemik ve ilik sulu çorbalarla önlem aldığını söyleyebiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-03-18 11:41:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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