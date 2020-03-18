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Başkan Yavuz: "Bu gün; yurdun her köşesinden vatan evladının kanının vatanlaştığı, bayraklaştığı gündür"

İHA

Başkan Yavuz: "Bu gün; yurdun her köşesinden vatan evladının kanının vatanlaştığı, bayraklaştığı gündür"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi ile ilgili mesaj yayımladı.
Başkan Yavuz mesajında; "Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve Cumhuriyet uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, şehitliklerde, elbiseleri dahi çıkarılmadan bilinmeyen yerlerde, kefensiz yatan kahramanlarımızı; vatanı, bayrağı, milleti için canlarını feda eden yüreği pek şehitlerimizi ve bu gün de terörle mücadelede şehadet şerbeti içmiş Mehmetçiklerimizi minnet ve şükran duygularımızla anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu gün; şanlı tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Gününü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. 18 Mart Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin, Türk Milletinin esir edilemeyeceğinin, Türk Vatanının parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. Bu gün; yurdun her köşesinden vatan evladının kanının vatanlaştığı, bayraklaştığı gündür. Bu gün; vatanı uğruna, bayrağı uğruna can vermiş ,kan vermiş vatan evlatlarının Allah yolunda şehit olduğu gündür. Bugün; 'yâre nişandır tenine erlerin, şehitlik son rütbesidir askerin' deyip oğlunun tertemiz alnını öperek son yolculuğuna uğurlayan şehit ana ve babalarının günüdür. Bugün; can yoldaşını, çocuklarının babasını vatan uğruna feda eden vefakâr şehit eşlerinin günüdür. Çanakkale Zaferi vatanı, bayrağı, milleti, dini ve devleti için, mukaddesat için canını Allah yolunda feda eden, Yüce yaradanın rızasına eren şehitlerin destanıdır. Dün Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta destan yazan kahraman Mehmetçik, bu gün Kuzey Irak'ta, Cerablus'ta, El Bab'ta, Rasulayn'da, Arfin'de ve İdlib'de destan yazmaktadır. Merhum şair Namık Kemal’in de dizelerinde söylediği gibi; 'Ecdadımızın heybeti marufı cihandır. Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır. Kahraman Mehmetçik Ata’sından emanet aldığı şehit kanıyla sulanmış aziz vatanına namahrem eli sürdürmemiştir, sürdürmeyecektir'. Bizler vatan sevgisi imandandır diyerek; vatan savunmasını Allah yolunda savaşmak olarak görüyor, vatanını savunurken hayatını kaybeden şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bu gün bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Evladını vatana adamış aziz ana, oğlunun adı taş üzerinde, naaşı toprakta kaldı zannetme! Şehidimin kutsal ismi arşta, aziz naaşı cennet bahçesindedir. Kahraman şehitlerimizin emaneti olan Bayrak ve Vatan için kutsal nöbet sırası bizdedir. Aziz şehitlerimize layık olmanın bilinci içinde vazife başındayız. Vatan için en kutsal varlığını, canını veren yiğit şehidim! Manevi varlığından güç alan bizler, her ne halde olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış tüm düşmanlarımızı bertaraf ederek, senin emanetini daima yükseklerde taşıyacağız. Bu vatana canını, kanını veren aziz şehidim! Bizlere emanet bıraktığın bu vatan, annen, baban, eşin ve çocukların bil ki emin ellerdedir. Kanımızın son damlasına kadar uğruna canını verdiğin Hilal’i yere düşürmeyecek, emanetlerine şerefimiz olarak sahip çıkacağız. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle konuşmama son vermek istiyorum;
'Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor ,
Bir Hilal uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor!
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker,
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı, değer,
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi,
Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.
Ey şehid oğlu şehid ! İsteme benden makber,
Sana ağuşunu açmış, duruyor Peygamber'

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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