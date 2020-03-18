Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Sağlık Müdürlüğü'nce, 2 gün önce umreden dönerek Talas ilçesindeki Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 252 kişiden, semptom belirlenen 7 kişinin gözlem altına alındığı açıklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Mehmet Emel Taraman Çocuk Hastanesi ve Kadın Doğum Kliniği kapasitesinin 150 yatağa çıkartıldığı ve izole edildiği belirtilerek, "Kayseri Şehir Hastanesi'nde 29, Devlet Hastanesi'nde 13 ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 7 kişi olmak üzere toplam 49 hastanın yakın takibi yapılmaktadır. İlk muayenesi havalimanında gerçekleşen 252 umre yolcusu Hunat Hatun Kız Yurdu'na yerleştirilmiş, semptomları olan 7 kişi gözlem altına alınmıştır" denildi.

Koronavirüse karşı gerekli çalışmaların kesintisiz yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halk Sağlığı Başkanlığımız Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından ilgili ekipler 7/24 hizmet esasına göre çalışmaya geçmiş olup havalimanlarındaki yolcu kontrolleri, alınan örneklerin nakilleri ve koordinasyon hizmetleri kesintisiz olarak yapılmaktadır. Ayrıca 0538 931 45 66 numaralı hat 'korona danışma hattı' olarak hizmete başlamıştır. Covid-19 hastalığı tanısı için yapılan testler Bakanlığımız talimatıyla 19.03.2020 tarihinden itibaren ilimizde referans hastane olan Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılmaya başlanacaktır. İlimizde hizmet vermekte olan Sağlıklı Hayat Merkezleri geçici olarak kapatılmış çalışan personel ihtiyaçlar doğrultusunda diğer birimlerimize kaydırılmıştır."

252 umre yolcusu Konya'daki yurtlarda yer kalmaması nedeniyle Kayseri'ye getirilmiş, Talas'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti. DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ,(DHA)

2020-03-18 17:12:39



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