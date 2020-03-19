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Karantina altındaki umreci: Sağlık durumumuz çok iyi

DHA

Karantina altındaki umreci: Sağlık durumumuz çok iyi


Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)UMRE dönüşü Kayseri´nin Talas ilçesinde yurda yerleştirilen 245 kişinin karantina işlemleri sürüyor. Karantina altındaki Ahmet Aslan, "Sağlık durumumuz çok iyi. Kimsenin paniğe kapılmasına gerek yok" dedi.
Umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönen 252 kişilik umre kafilesi, 3 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Sağlık kontrolleri yapılan kafileden semptom belirlenen 7 kişi hastaneye kaldırılarak, gözlem altına alındı.  245 kişinin ise yurttaki karantina işlemleri sürüyor.
`HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK´
Yurt binasının penceresinden DHA´ya konuşan karantina altındaki Ahmet Aslan, "Sağlık durumumuz çok iyi. Kimsenin paniğe kapılmasına gerek yok. Ailemizle telefonla irtibat halindeyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Biz Türk milleti olarak birbirimize daha fazla sarılmalıyız" dedi. Öte yandan, umre ziyaretçilerinin dışarıdan sipariş ettiği yiyecek ve diğer malzemelerin güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilerek sahiplerine ulaştırıldığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR
2020-03-19 10:57:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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