Bellona Kayseri Başantrenörü Ayhan Avcı: “Nerde kaldı, evde kal”

Türkiye Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımında liglerin ertelenmesi bekleniyor.

Bellona Kayseri Basketbol’da forma giyen oyuncular ve antrenörler korona virüs nedeniyle oldukça tedirginler. SarıKırmızılı takımın baş antrenörü Ayhan Avcı, sosyal medya hesabından liglerin devam edecek olmasına tepki gösterdi. Coach Ayhan Avcı yaptığı paylaşımda; “Tam olarak bizden istenen, hafta sonu herkes evlerindeyken ekran başında onları eğlendirmemiz mi acaba? Nerde kaldı Evde Kal. Vallaha diğer takımları bilemem ama ben Bellona Kayseri'de Antrenör olduğum sürece hiç bir oyuncumun ve iş arkadaşımın böyle bir riske girmelerine aracı olmak istemiyorum” dedi.

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