Melikgazi Belediyesi emekli vatandaşları unutmadı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını kutlayan bir açıklama yaparak, emekli vatandaşlara yönelik hazırladığı Eski Çınarlar Yaşam Merkezi projesini anlattı.

“Geçmişimize saygı, geleceğe yatırımdır” diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yaşlılarımız bizim baş tacımız. Bizler babaannelerimizin, anneannelerimizin kucağında büyüdük. Onlardan oturmayı kalkmayı, saygıyı, sevgiyi öğrendik. Bizim kültürümüzde küçüklerimize sevgi, büyüklerimize de saygı ile yaklaşmak vardır. Onların engin tecrübeleri, geleceğimize ışık tutmaktadır. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlara her zaman saygı ve hürmet göstermeyi nasip etsin. Yaşlılarımız, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen en kutsal değerlerimizin başında gelmektedir. Yaşlılarımızın yaşama etkin bir biçimde katılmalarına imkân sağlamalı, toplum için ne kadar değerli olduklarını anlamalarını ve yaşama sevinçlerini kaybetmemelerini sağlamalıyız.” dedi. Toplumda her kesime yönelik projelerinin olduğunu ve bunlar arasında yaşlılar için tasarladığı Eski Çınarlar Yaşam Merkezi Projesini anlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi;

“Tecrübe bizler için önemli. Dolayısıyla yaşlılarımıza eski çınar yaşam merkezimizde ağırlayacağız. Sıcak bir yuva şeklinde olacak eski çınarlar yaşam merkezini hayata geçiriyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan büyüklerimizin eğlenceli ve huzurlu vakit geçirebileceği Eski Çınarlar Projemizde de büyük yol kat ettik.Bu yaşam merkezimizde emeklilerimiz bir araya gelerek dolu dolu vakit geçirecek ve sosyalleşecek. Burada ebru, resim, hat, fotoğraf gibi sanat dallarında kurs ve eğitim alacaklar. Tüm emeklilerimizi bu tesisimize beklerim. Bu kapsamda büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor; Allah'tan sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmelerini diliyorum.”

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