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Kendi kullandıkları maskeleri kendileri üretiyor Kayseri Devlet Hastanesi personeli, hastanede maske üretimine başladı Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İsmail Altıntop: “Üretimimizle elimizden geldiğince diğer hastanelere de yardımcı olacağız”

İHA

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kayseri Devlet Hastanesi personeli maske üretimine başladı. Günde 4 bin maske üretiminin yapıldığı hastanede, personeller kendilerinin ve hastaların kullandığı maskeleri, hastanede kurdukları terzihanede üretiyor.

Kendi kullandıkları maskeleri kendileri üretiyor Kayseri Devlet Hastanesi personeli, hastanede maske üretimine başladı Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İsmail Altıntop: “Üretimimizle elimizden geldiğince diğer hastanelere de yardımcı olacağız”

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kayseri Devlet Hastanesi personeli maske üretimine başladı. Günde 4 bin maske üretiminin yapıldığı hastanede, personeller kendilerinin ve hastaların kullandığı maskeleri, hastanede kurdukları terzihanede üretiyor.
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimliği’nin korona virüse karşı maske yapmak için başlattığı çalışmalara Kayserili hayırseverler destek verdi. Hayırseverlerin bağışladığı kumaşları, atıl vaziyette olan odayı terzihaneye çeviren hastane personeli, günde 4 bin maske üretiyor. Üretilen maskeleri hem hastane çalışanları hem de hastalar kullanıyor.
Yaptıkları maskenin daha rahat kullanılabildiğini söyleyen Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İsmail Altıntop, “Bilindiği üzere tüm dünyada görülen pandemiler nedeni ile gerek Sağlık Bakanlığımız, gerekse de İl Sağlık Müdürlüğümüz her türlü hazırlığı en üst düzeyde yapmaktalar. Bu amaçla biz de hastanemizde aynı şekilde çalışmalarımızı yaptık ve çalışıyoruz. Son birkaç gündür hastalıktan dolayı ülkemizde artan maske ihtiyacı nedeniyle de yine Sağlık Bakanlığımızdan bize her türlü destek verildi. Depolarımız bu konuda tam ancak çalışanlarımızdan bize bir talep geldi. Dediler ki hocam biz bu cerrahi maskeyi üretelim özelikle sahada kullanan hemşire ve doktor arkadaşların yüzlerine daha iyi olabilecek bir maske yapabilir miyiz diye düşündüler. Bunun için Kayseri’de biz araştırma yaparak, kumaşın üretildiği firma ile irtibata geçtik ve deneme numunelerini yaptığımızda, arkadaşlarımız çok memnun oldular” dedi.
Altıntop, maskelerin içerisindeki endikatörlerle sterilize edildiğini söyleyerek, "Cerrahi malzemeler normalde 3 kat olmuyor ve biz bunu 3 kat yaptık ve yüzü daha iyi kaplamasını sağladık. Kullandığımız kumaşların ışığı yansıtmaması gerekiyordu ve ayrıca gözlük kullananlarda buhar yapmasını engellemesi, yüzü tamamen tutması ve pütürsüz yüzey ile kullanan arkadaşlarda işlem sırasında rahatsız etmemesi gerekiyordu. Kullanılan lastiklerle de yüzü tamamen kapatarak da enfeksiyonlara karşı koruması gerekiyordu. Bu amaçla ürettiğimiz maskelerimizle yüzümüzü tamamen örtüyoruz. Bize burada virüsle ilgili ne yapıyorsunuz diye sık gelen bir soru var. Başhekim Yardımcılarımızdan Selma Karagöz hocamızın önderliğinde, biz sterilizasyon nasıl yaparız diye düşündük. Bu anlamda da insan sağlığına zararlı olmayacak bir teknikle sterilizasyonunu yaptık. İçerisine koyduğumuz endikatörlerle, bunların steril olup olmadığını test ettikten sonra bunları 25’erli paketler halinde sorumlularımıza veriyoruz" şeklinde konuştu.
Hayırseverlerin bağışladıkları kumaşlarla neredeyse sıfır maliyet ile üretim yaptıklarını ve ihtiyacı olan her yere yardımcı olacaklarını belirten Altıntop, “Sosyal medyada görülmesinden sonra gerek şehir içinden gerekse de diğer ilerden gelen talepler üzerine onlara standart yapma teknik ve yöntemlerimizi anlatarak, onların da kendi terzihanelerinde böyle yapmalarını sağlamış olduk. Şu anda yine önlük yapabilir miyiz, acaba cerrahi maske dışında bir şeyler yapabilir miyiz diye bir çalışmamız var. Bunu da yakında paylaşacağız. Maskenin hammaddesi ile ilgili Kayseri’de kumaş üreten firmalarımız var. Onlarla bağlantıya geçtik ve ilk deneme toplarını bize gönderdiler. Memnun kaldığımızı söyleyince hayırseverlerimizden kumaş bağışlayanlar oldu. Sonrasında bir hayırseverimiz dedi ki fabrikada bir 30 top daha var onları da gönderelim dediler. Bunun üzerine bir anda kendi ihtiyacımızdan fazla maskeye ulaşmış olduk. Piyasada 3 TL’ye kadar çıkmıştı maske fiyatı ve bakanlığımızdan da bize maskeler gelmişti ama burada maliyet neredeyse sıfır. Burada çalışan arkadaşlarımız gönüllü çalışıyorlar ve gece gündüz demeden 3 4 bin civarında maske üretebiliyorlar. Bizim de günlük ihtiyacımız 2 bin civarıydı, fazla olanları hastalarımıza müracaat ettikleri takdirde ücretsiz vereceğiz. Bunun dışında diğer illere ve ilçe hastanelerine de imkanımız oldukça destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Maske üretimi yapan personel ise “Başhekimimizin önderliğinde bu işe başladık. Maske dikebilir miyiz diye bize öneride bulundular ve biz de dikebileceğimizi söyledik. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ülkemize bu virüs nedeniyle nasıl faydalı olabiliriz, ne kadar yardımcı olabiliriz diye elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gönüllü çalışıyoruz ve idaremiz ne dersse ona göre hareket ediyoruz. Gece gündüz fark etmeden gönüllü olarak çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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