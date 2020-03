Başkan Göksu: "Bütün kamu çalışanları dönüşümlü çalıştırılmalıdır"

Büro Memur Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Muzaffer Göksu; "Yeni tip koronavirüs (COVİD19) kaynaklı sıkıntılar meydana gelmeden bütün kamu çalışanlarına yönelik yukarıda saymış olduğumuz tedbirler bir an önce alınmalıdır" dedi.

Yaptığı basın açıklamasında kamu çalışanlarının risk altında olduğunu belirten Kalkan; "Bilindiği üzere yeni tip Koronavirüs (COVİD19) ile ilgili okulların eğitimine ara verilmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge ile bu koronavirüse karşı tedbirler alınmaktadır. Bütün bu tedbirlere rağmen kamu çalışanları halen risk altındadırlar. Cumhurbaşkanımızın Covid19 mücadelesindeki alınan karaları destekliyoruz. Okul öncesi yada okul çağındaki bakıma muhtaç çocuğu bulunan kadınlar çocukların hasta olmaması için yeni bir karara kadar idari izinli sayılması tedbir açısından uygun olacaktır. Bu konuya ek olarak; vatandaşlarımızın vergi ödemek için geldiği vergi dairesi çalışanları, iş arayan vatandaşın geldiği İşkur çalışanları, gümrük kapılarında ve havalimanlarında yurt dışından gelen vatandaşlar ile iletişim halinde olan ticaret bakanlığı çalışanları, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı personelleri, ve sayamadığımız diğer kamu kurumlarında çalışan diğer personeller ile ilgili sendikamızın talepleri; bütün bu kurumların personellerine yönelik bayram tatillerinde uygulanan idari izin uygulaması veya dönüşümlü çalışma sistemi getirilmelidir. Mücbir sebep dolayısıyla beyanname verme, tebliğat, haciz vs. ile ilgili süreler durdurulmalı, gümrük kapılarından yurda giren yabancı uyruklu vatandaşlara girişleri kapatmalı, kurum yemekhanelerinde toplu halde değil, küçük guruplar halinde yemek yenilmelidir. Yeni tip koronavirüs (COVİD19) kaynaklı sıkıntılar meydana gelmeden bütün kamu çalışanlarına yönelik yukarıda saymış olduğumuz tedbirler bir an önce alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

