Kayserispor'dan erteleme paylaşımı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor, liglerin ertelenmesi üzerine sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Süper Lig'in son sırasında bulunan Kayserispor'da liglerin ileri bir tarihe ertelenmesinin sevinci yaşanıyor. Korona virüs salgını sebebiyle maçlara çıkmak istemeyen sarıkırmızılı kulüp oyuncuları, alınan kararı olumlu karşıladı.

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan liglerin tehir kararı çıkması sonrasında Kayserispor, sosyal paylaşım platformlarındaki hesaplarından "Biz de bir süre evde kalıyoruz. Döndüğümüzde büyük taraftarımızla birlikte kaldığımız yerden savaşmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.