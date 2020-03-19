Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları

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Kayserili vatandaşlar sağlık personellerine destek olmak için, camlardan ve balkonlardan çıkarak alkışladı.

Kayseri’de son zamanlarda ülkede yaşanan korona virüs tedbirlerinden dolayı gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışan sağlık personellerine destek için vatandaşlar saat 21.00’de camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla moral verdiler. Vatandaşların alkışlamaları sonucunda ortaya güzel görüntüler çıktı.

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