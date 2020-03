Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Suat Altmışyedioğlu: "Polikistik over sendromu gebe kalmayı engelleyebiliyor" "Polikistik over sendromu kadınlarda, tüp bebek tedavisi gerekebiliyor" "Kadınlarda aşırı tüylenme, üreme sorunu belirtisi olabilir"

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Suat Altmışyedioğlu Polikistik over sendromunun tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğunu ifade ederek "Bu hastalar birinci ikinci tedavilere cevap veremiyorlar ise o zaman tüp bebek tedavileri bize yardımcı olmaktadır. Hastaların kolayca gebe kalmalarını sağlamaktayız" dedi.

Polikistik Over sendromundan bahseden Dr. Altmışyedioğlu, "Bir kadının normal adet sirkülasyonu boyunca 1 yumurta ürer, 1 yumurta gelişir, çatlar ve gebeliğin oluşmasına sebep olur. Polikistik over hastalarında ise bu 1 yumurta şeklinde değil birden fazla yumurta şeklinde üremeye başlar ve aralarında bir uyuşmazlık olur dolayısıyla tüm yumurtalar aynı cesamette olsa bile tam olarak gelişmezler.

Bu yumurtaların tam gelişmemesinden dolayı ise hastada yumurtalığın içerisinde testesteron hormonunun artar ve bir takım sorunlar meydana oluşur. Bu sorunların başında testeronun yüksekliğine bağlı vücutta kıllanma, tüylenme gibi şikayetler, cilt bozuklukları, adet bozuklukları, geç adet görme tarzında kanamalar görülebilir" dedi. Hastalığın toplumun yüzde 2030'unda görüldüğünü kaydeden Altmışyedioğlu; "Kadınlar arasında görülen en sık endokrin bozukluğudur. Toplumun yüzde 20 ila 23’ünde maalesef bu rahatsızlığı görmekteyiz. Hastalığın en sık belirtileri yumurtlama olmamasına bağlı belirtiler olur. Hasta gebe kalamaz. Genellikle adetlerindeki gecikmeler ve düzensizlikler sebebi ile doktora başvururlar. Diğeri ise tüylenme ve kıllanmaya bağlı sivilce ve cilt bozukluklarına bağlı şikayetler ile hastaların doktora gitmesine yol açar" diye konuştu. Polikistik over sendromunun değişken bir rahatsızlık olduğunu, her hastada aynı belirtileri vermeyeceğini belirten Altmışyedioğlu; "Çok değişken bir rahatsızlıktır. Her hastada vereceği belirtiler, şikayetler de değişir. Hastaların şikayetleri yaşlarına, kilolarına ve hastalığın tipine bağlı olarak da ciddi anlamda değişiklik gösterir. Genel olarak 3 tipi mevcuttur. Birinci tipi dediğimiz yaklaşık 3’de 2’sine rastladığımız en yaygın olan tiptir. Hastada hem yumurtlama problemi hem adet düzensizliği problemleri vardır. Ayrıca kozmetik şikayetleri yani tüylenme problemleri mevcuttur. Bu hastalar genellikle kilo almaya meyilli hastalardır. Bunlarda kalp rahatsızlıkları ve diyabet rahatsızlıkları görülebilmektedir. İkinci tipte olan hastalarda daha çok hastaların yumurtlaması ile ilgili problemler vardır. Bunun dışında hastaların kozmetik problemleri vardır. Adet düzensizliği zaman zaman görülebilir ama bu hastalar genelde gebe kalıyorlar. Ciltleri temizdir. Herhangi bir tüylenme gibi estetik sorunları yoktur. Bunlar daha ziyade hafif veya orta kilolu olan hastalardır. Üçüncü grup hastalar ise kilo aldığında yumurtlaması bozulan, zayıfladığında yumurtlaması düzelen hastalardır. Bu yüzden tedavileri iyi cevap vermektedir. Ciltlerinde çok büyük problemler görülmemektedir. Hastaların bize söylemiş olduğu şikayetler tanı koymamızda çok yardımcıdır. Hastaların muayene bulguları önemlidir. Bunun dışında biyokimyasal hormonal tetkikler var. Bu hastaların yumurtalarına ultrason yapıldığı zaman, yumurtalığında rahat rahat polikistik over olup olmadığını net bir şekilde anlamaktayız. Bunların teşhisleri aslında çok basittir. Komplike olmayan metotlar ile hastalar teşhis edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Hastalığın tedavileri hakkında da bilgiler veren Dr. Suat Altmışyedioğlu, "Tedavilerini iki ana başlık altında inceliyoruz. Birincisi cerrahi tedaviler. Bu tedaviyi daha çok çocuk sahibi olamayan çiftlerde tercih etmekteyiz. Kapalı ameliyat denilen lakoroskopik yöntemle gerçekleştiriyoruz. Bu hastaların cerrahi işlemleri yapılıp aynı gün içerisinde taburcu edilebiliyor. İkinci tedavi ise medikal tedavi yani tıbbi tedavilerdir. Bu ikinci gruptaki tedaviler hastanın şikayetine yönelik olan tedavilerdir. Hastanın adet sorunu var ise, gebe kalmıyor ise ona yönelik yöntemleri kullanmak lazım. Hastanın gebelik isteği yok sadece gecikmeli düzensiz ağrı görüyor ise ona yönelik tedaviler düzenleniyor. Eğer kozmetik kaygılar ile geldi ise şikayetine yönelik tedavisi yapılıyor. Bu hastalara önerimiz, Tıbbi tedavinin birinci basamağı kilo vermektir. Hastalar kilo verdiğinde rahatlıkla gebe kalınabilmektedir. Bir diğeri ise egzersiz ve spor yapması. Hastaların diyet yapmaları ciddi anlamda bize fayda sağlamaktadır. Tüylenme ile ilgili olan şikayetlerin de ise lazer epilasyon işlemleri çok rahat cevap vermektedir. Bunun dışında daha ileri metot tedavileri vardır. Bu hastalar birinci ikinci tedavilere cevap veremiyorlar ise o zaman tüp bebek tedavi yöntemlerini başvuruluyor. Hastaların gebe kalmaları için tüp bebek yöntemleri uyguluyoruz" şeklinde konuştu.

