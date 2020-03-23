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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak: "Kısa çalışma kapsamında başvuru yapacak işverenlerin mutlaka kuruma kayıtlı olmaları gerekmektedir" "Toplum sağlığı güvenliği açısından başvurular geçici süreyle sadece elektronik ortamda yapılacak, kuruma gelerek yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir"

İHA

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak; Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları hakkında yaptığı basın açıklamasında; "Bilindiği üzere, kısa çalışma; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Bu süre zarfında sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanır" dedi.

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak: "Kısa çalışma kapsamında başvuru yapacak işverenlerin mutlaka kuruma kayıtlı olmaları gerekmektedir" "Toplum sağlığı güvenliği açısından başvurular geçici süreyle sadece elektronik ortamda yapılacak, kuruma gelerek yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir"

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak; Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları hakkında yaptığı basın açıklamasında; "Bilindiği üzere, kısa çalışma; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Bu süre zarfında sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanır" dedi.
AK açıklamasında; "Ülkemizde son dönemde ortaya çıkan korona virüs (COVID19) vakaları, yaşamımızın her alanını etkilediği gibi çalışma hayatını da olumsuz yönde etkilemiştir. Bu süreçte küçük, orta veya büyük ölçekli birçok firmamızın yaşanan bu olumsuz durumdan zarar görme ihtimaline karşılık, 18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından korona virüs kapsamında açıklanan 'Ekonomik İstikrar Paketi'nde yer alan 'Kısa Çalışma Ödeneğinin' devreye alınarak, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması' kararı çerçevesinde çalışmalarımız devam etmekte olup, İŞKUR Yönetim Kurulunca yeni korna virüs (COVİD19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi için karar alınmıştır. Bilindiği üzere, kısa çalışma; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Bu süre zarfında sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanır. COVİD19 etkisi nedeniyle kısa çalışma yapmak isteyen işverenlerimiz 23.03.2020 tarihinden itibaren il müdürlüğümüz adına özel olarak oluşturulmuş olan kisacalisma.kayseri@iskur.gov.tr elektronik posta adresine gerekli belgeleri göndermek suretiyle elektronik posta yoluyla başvurabilecektir. Toplum sağlığı güvenliği açısından başvurular geçici süreyle sadece elektronik ortamda yapılacak olup işverenlerimizin kuruma gelerek yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir. Başvuru yapmak isteyen işverenlerimizin aşağıdaki hususlara dikkat ederek başvurularını gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.
Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgiler veren Ak; "Kısa çalışma kapsamında başvuru yapacak işverenlerin mutlaka kuruma kayıtlı olmaları gerekmektedir. Eğer firmanın kaydı yoksa www.iskur.gov.tr adresimiz üzerinden kuruma gelmeden firma kaydı yapılacaktır. İşverenler başvurularını her bir sosyal güvenlik sicil numarası için ayrı ayrı yapacaklardır. Başvuru yapacak işverenler kısa çalışma duyurusu ekinde yer alan kısa çalışma talep formu ve eki işçi listesini eksiksiz bir biçimde dolduracaklardır. Doldurulan evrakların çıktısı alınarak her bir sayfası kaşeleyip imzalanacaktır. Bu evraklara istenen diğer belgeleri de ekine eklemek suretiyle işverenin beyan ve talebinin yer aldığı bir üst yazı eklenecektir. Yazılan üst yazı ve ekindeki tüm belgeler taranarak İl Müdürlüğümüze ait kisacalisma.kayseri@iskur.gov.tr elektronik posta adresine gönderilecektir. (Ayrıca işçi listesi de excel formatında mail ekine eklenecektir.). Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar veya ilgili kamu kurumu ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri sadece bu kapsamda olduklarına ilişkin belgeleri ekleyeceklerdir. (Örneğin işletme ruhsatları ve varsa kapanmalarına ilişkin yazılar.). İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyetini durduran veya azaltan işyerleri ise durumu ortaya koyacak belgeleri sunacaklardır. (Yönetim kurulu kararı, sözleşme iptalleri, durumu belgeler mali tablolar, kısa çalışma talep formu eki belgeler vb.). Başvuru için gerekli tüm belgelere ve bu konular haricinde kısa çalışma ödeneği ile ilgili tüm detaylara kurumumuza ait www.iskur.gov.tr/isveren/kisacalismaodenegi adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. Son olarak iş arayan, işveren, işsizlik sigortasına başvuracak tüm vatandaşlarımıza İŞKUR hizmetlerinden Kurumumuza gelmeden hem kendi sağlıklarını hem toplum sağlığını koruyarak 7 gün 24 saat faydalanabilecekleri; EDevlet, ALO 170 ve www.iskur.gov.tr internet adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin bu sıkıntılı süreci el birliğiyle en kısa zamanda geride bırakarak sağlıklı ve sıhhatli günlerine tekrar kavuşmasını ümit eder saygılar sunarım" şeklinde belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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