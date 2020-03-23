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Başkan Mustafa Palancıoğlu: "Suya ve sabuna dokunun"

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, toplumda kişisel sağlık açısından el yıkama alışkanlığı kazanmanın önemini anlatmak ve hijyen konusunu tüm Türkiye'nin gündemine almak amacıyla 'Suya Sabuna Dokunun' adıyla yeni bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Başkan Mustafa Palancıoğlu: "Suya ve sabuna dokunun"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, toplumda kişisel sağlık açısından el yıkama alışkanlığı kazanmanın önemini anlatmak ve hijyen konusunu tüm Türkiye'nin gündemine almak amacıyla 'Suya Sabuna Dokunun' adıyla yeni bir kampanya başlattıklarını söyledi.
Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için hijyenin önemine dikkat çeken Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, sağlığa yapılan harcama ve yatırımların birey ve toplum açısından son derece önem taşıdığını kaydetti. Bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklarımızın bilinçlenmesi ve bu hastalıklardan korunmasının en temel yolu el temizliği alışkanlığının kazandırılması olduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “El yıkama konusu çok önemlidir. Bu konuda tüm ailelere ve öğretmenlere çok iş düşüyor. Okullarda çocuklara okuma yazma öğretmeden önce mutlaka el temizliği ve kişisel bakım konusunda eğitim vermeleri gerekir” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, 'Suya Sabuna Dokunun' projesini hayata geçirdiklerini ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında referans belediye olarak bir ilke daha imza attıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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