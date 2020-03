Göğüsünden vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda tabancayla göğüsünden vurulan 37 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen mahallesinde meydana gelen olayda C.O., M.K.'nın tabancasından çıkan kurşunla göğüsünden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan C.O., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden C.O., otopsi işleminin tamamlanmasıyla kılınan cenaze namazının ardından İldem mezarlığına defnedildi.

