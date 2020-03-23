Gecekondu önleme bölgesinde 32 bin 157 metrekare dış cephe boya çalışması yapılacak

Melikgazi Belediye Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gecekondu Önleme Bölgesi’nde dış cephe boyama çalışması yapılarak görsel anlamda kirliliğe sebep olan binaların dış cephelerinin yenilenerek boyanacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak görsel kirliliğe izin vermediklerini, dış cephe boyama çalışmasının bu yıl mahallelerde devam edeceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Kayseri bir turizm, kültür, tarih ve cazibe merkezidir. Bu açıdan şehrin aynası sayılan ana cadde ve bulvarda, çarşı içerisinde, Kültür Yolu Projesi kapsamında semtlerde ve binalarda renk cümbüşüne, görsel kirliliğe ve tabela çöplüğüne son veriyoruz. Görsel kirlilik arz eden yapıların tamamında iyileştirme açısından cephe çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Tabi ki bu merkeze başka bir fonksiyon kazandırılmalı ve eski canlılığına kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalarımız sırasında bizleri anlayışla karşılayan ev sahiplerine, esnaf kardeşlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Gecekondu Önleme Bölgesinde gerçekleştirilen dış cephe kaplama çalışmasının bölgede bütünlük sağlandığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, dış cephe yenileme, ısı yalıtımı ve boyama çalışmasının bu yıl Gecekondu Önleme Bölgesinde devam ettirilebilmesi için 32 bin 157 metrekare dış cephe boyama işinin ihale yapılacağını sözlerine ekledi.

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