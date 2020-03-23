Gecekondu önleme bölgesinde 32 bin 157 metrekare dış cephe boya çalışması yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gecekondu önleme bölgesinde 32 bin 157 metrekare dış cephe boya çalışması yapılacak

İHA

Melikgazi Belediye Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gecekondu Önleme Bölgesi'nde dış cephe boyama çalışması yapılarak görsel anlamda kirliliğe sebep olan binaların dış cephelerinin yenilenerek boyanacağını söyledi.

Gecekondu önleme bölgesinde 32 bin 157 metrekare dış cephe boya çalışması yapılacak

Melikgazi Belediye Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gecekondu Önleme Bölgesi’nde dış cephe boyama çalışması yapılarak görsel anlamda kirliliğe sebep olan binaların dış cephelerinin yenilenerek boyanacağını söyledi.
Melikgazi Belediyesi olarak görsel kirliliğe izin vermediklerini, dış cephe boyama çalışmasının bu yıl mahallelerde devam edeceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Kayseri bir turizm, kültür, tarih ve cazibe merkezidir. Bu açıdan şehrin aynası sayılan ana cadde ve bulvarda, çarşı içerisinde, Kültür Yolu Projesi kapsamında semtlerde ve binalarda renk cümbüşüne, görsel kirliliğe ve tabela çöplüğüne son veriyoruz. Görsel kirlilik arz eden yapıların tamamında iyileştirme açısından cephe çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Tabi ki bu merkeze başka bir fonksiyon kazandırılmalı ve eski canlılığına kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalarımız sırasında bizleri anlayışla karşılayan ev sahiplerine, esnaf kardeşlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Gecekondu Önleme Bölgesinde gerçekleştirilen dış cephe kaplama çalışmasının bölgede bütünlük sağlandığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, dış cephe yenileme, ısı yalıtımı ve boyama çalışmasının bu yıl Gecekondu Önleme Bölgesinde devam ettirilebilmesi için 32 bin 157 metrekare dış cephe boyama işinin ihale yapılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü (2)
YEREL HABERLER Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü (2)
Kayserispor, 'Evde kal' dedi
YEREL HABERLER Kayserispor, 'Evde kal' dedi
Kayseri’de ilk koronavirüs kaybı umreden gelen misafir oldu
YEREL HABERLER Kayseri’de ilk koronavirüs kaybı umreden gelen ...
(Görüntülü) Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde kal" çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk ...
Yasağa rağmen banka önlerinde kuyruk oluşturdular
YEREL HABERLER Yasağa rağmen banka önlerinde kuyruk oluşturdular
MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı Vatandaşların Yardımına Koşuyor
YEREL HABERLER MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı Vatandaşların Yardımına ...
Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde kal" çağrısı
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde ...
Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
Kayseri'de define kazısına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de define kazısına 4 gözaltı
İl Sağlık Müdürlüğünde Özel Hastane İdarecileri ile Koronavirüs Toplantısı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğünde Özel Hastane İdarecileri ile ...
Büyükkılıç, TBB Encümeni'ne telekonferansla katıldı
YEREL HABERLER Büyükkılıç, TBB Encümeni'ne telekonferansla katıldı
Evden çıkamayan emeklinin maaşını zabıta ekipleri götürdü
YEREL HABERLER Evden çıkamayan emeklinin maaşını zabıta ekipleri ...
Kayserispor'da topbaşı ertelendi
YEREL HABERLER Kayserispor'da topbaşı ertelendi
Develi'de Koronavirüs değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Develi'de Koronavirüs değerlendirme toplantısı ...
TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Özdemir, "Basit önlemlerle bu yayılım en aza indirilebilir"
YEREL HABERLER TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Özdemir, ...
İncesu'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER İncesu'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
KTO’da tedbirler en üst seviyede
YEREL HABERLER KTO’da tedbirler en üst seviyede
Abdurrahim Albayrak ve eşine geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Abdurrahim Albayrak ve eşine geçmiş olsun mesajı
Göğüsünden vurulan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Göğüsünden vurulan şahıs hayatını kaybetti
Büyükşehir'den evlere servis
YEREL HABERLER Büyükşehir'den evlere servis
Kayseri’de hastalar için devlet hastanesinin bahçesine çadır kuruldu Hastanelerde Korona virüs nedeniyle hasta ve sağlık personeli için tedbir alınmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kayseri’de hastalar için devlet hastanesinin ...
Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü
YEREL HABERLER Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü
Talas Örnek Oldu
YEREL HABERLER Talas Örnek Oldu
Emre Demir güç depoluyor
YEREL HABERLER Emre Demir güç depoluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X