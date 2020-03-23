Kayseri'de define kazısına 4 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, define bulma umuduyla kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İncesu'da jandarma ekipleri, ilçede 4 kişinin define bulma umuduyla kazı yaptıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, H.Y., U.T., M.A. ve R.G. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise, 1 adet dedektör, 2 adet bakır arama çubuğu, 1 adet sinyal verici demir saplı çubuk, 1 adet tablet ve 3 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler, sorguları için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA

2020-03-23 15:20:13



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