İl Sağlık Müdürlüğünde Özel Hastane İdarecileri ile Koronavirüs Toplantısı

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs’e (Covid19) karşı Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın ülkede hizmet veren özel ve vakıf hastanelerini pandemi hastanesi ilan etmesinin ardından, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünde genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Başkan Yardımcıları R. Özlem Ulutabanca, Dr. Deniz Güney ile Kayseri'de hizmet veren özel ve vakıf hastane idarecileri katıldılar.

Toplantıda; genelge hakkında genel bilgilendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Benli, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğine değinerek, “Hepiniz bizim değerli paydaşlarımızsınız. Bu süreci safları sıkı tutarak hep birlikte yöneteceğiz. Aktif işbirliği içerisinde hep beraber çalışacağız. Dün Erciyes Üniversitesi Yöneticileri ve Kamu Hastaneleri Başhekimleri ile bu konuda yaptığımız toplantıda ortak davranış geliştirme kararı aldık. Birbirimize destek olarak süreci yöneteceğiz. Çünkü yayılımı engellemenin yolu hızlı işbirliği ve koordinasyondan geçer. Konu hakkında her görüş bizler için değerli. Sizden gelen görüşleri de Bakanlığımızla paylaşacağız” dedi.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ise “Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda düzenlenen toplantı vesilesi ile ilimizde hizmet veren hastanelerimiz hakkında genel bir değerlendirme yaptık. Hastanelerimizin süreç içerisinde gerekli önlemleri aldığını görmek mutluluk verici” dedi.

Karşılıklı görüş ve bilgi alışverişleri ile devam eden toplantıda, özel hastane idarecileri de, süreç içerisinde tüm imkanları ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne destek vereceklerini dile getirdiler.

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