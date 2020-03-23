Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde kal" çağrısı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısında bulundu.

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdürüyor. Kayserisporlu Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüse karşı alınabilecek en güzel önlem evde kalmaktır. Evde kal Türkiye" dedi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-03-23 15:32:58



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