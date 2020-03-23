Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü (2)

TUTUKLANDI
Kayseri'de, tabancayla havaya ateş açmaya çalışırken iş arkadaşı Cumali Oruç'u vurarak ölümüne neden olan Musa Kemer, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2020-03-23 21:36:12
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