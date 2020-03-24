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Talasemi ve lösemi hastalarını bekleyen büyük tehlike Türkiye Talasemi Federasyonu Genel Sekreteri Faruk Başdemir: "10 gün sonra için Türkiye genelindeki tüm hastalarımız kan konusunda çok ciddi problem yaşayacaklar"

İHA

Türkiye Talasemi Federasyonu Genel Sekreteri Faruk Başdemir, korona virüs nedeniyle Kızılay'a kan verme işleminin olmadığını, Orta Anadolu Bölgesi'ndeki stoklarda olan kanın da 10 güne kadar biteceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın kan vermek üzere bireysel olarak Kızılay'a başvurup kan vermeleri gerekmektedir. Bu acil ve çok önemli bir sorundur. Çocuklarımız kan alamadıkları sürece hayatlarını idame ettiremeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Talasemi ve lösemi hastalarını bekleyen büyük tehlike Türkiye Talasemi Federasyonu Genel Sekreteri Faruk Başdemir: "10 gün sonra için Türkiye genelindeki tüm hastalarımız kan konusunda çok ciddi problem yaşayacaklar"

Türkiye Talasemi Federasyonu Genel Sekreteri Faruk Başdemir, korona virüs nedeniyle Kızılay'a kan verme işleminin olmadığını, Orta Anadolu Bölgesi'ndeki stoklarda olan kanın da 10 güne kadar biteceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın kan vermek üzere bireysel olarak Kızılay’a başvurup kan vermeleri gerekmektedir. Bu acil ve çok önemli bir sorundur. Çocuklarımız kan alamadıkları sürece hayatlarını idame ettiremeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülmeye başlanan korona virüs salgını, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Salgın nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uyulmasıyla birlikte vatandaşlar kalabalık yerlerde de bulunmuyor. Alınan tedbirler sonrası Kızılay'a kan verme oranının ise düştüğü bildirildi. Türkiye Talasemi Federasyonu Genel Sekreteri Faruk Başdemir ise Kızılay'ın stoklarında 4 bin ünite kan kaldığını ve yaklaşık 10 gün sonra her ay kan almak zorunda kalan talasemi ve lösemi hastalarının büyük sıkıntılar çekeceğini söyledi. Vatandaşlardan bireysel olarak Kızılay'a kan vermelerini talep eden Başdemir, “Ülkemizin yaşamış olduğu korona virüs ile ilgili Türkiye genelindeki talasemi ve lösemi hastalarımıza maalesef sıkıntı oluşturmaya başlamıştır. Talasemi ile ilgili 30 yıldır mücadele verdik, bu kadar ciddi bir vakayla karşılaşmadık. Bu vaka da hastalarımızı ve ailelerimizi olumsuz şekilde etkilemektedir. Öncelikle hayati önemi arz olan talasemi ve lösemi hastaları kan almaktadırlar. Talasemi hastaları kırmızı kan, lösemi hastaları beyaz kan almaktadırlar. Hal böyle olunca bu kronik hastalarımızın her ay sürekli böyle bir kana ihtiyacı olmaları sebebiyle bu güne kadar hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık. Ancak biliyorsunuz Kızılay bu güne kadar bütün hastalarımızın kanlarını rahatlıkla temin edip kendilerine vermiştir. Kızılay Yönetim Kurulu'nun bize vermiş olduğu bilgiye göre ellerindeki stokta Orta Anadolu Bölgesi’nde ortalama 4 bin ünite kaldığını, bunun da bir hafta veya 10 güne kadar biteceğini söylediler. Öyle olunca da bizim 10 gün sonra için Türkiye genelindeki tüm hastalarımız kan konusunda çok ciddi problem yaşayacaklar. Halkımıza sesleniyoruz; kan alınmadığına göre biz kan vermek üzere bireysel olarak Kızılay’a başvurup kan vermeleri gerekmektedir. Bu acil ve çok önemli bir sorundur. Çocuklarımız kan alamadıkları sürece hayatlarını idame ettiremeyeceklerdir" dedi.

"Maske için biraz fedakarlık etsinler"
Enfeksiyondan korunmak için hasta çocukların daha sık maske kullandığını ifade eden Başdemir, maske üretici ve satıcılarından bu hastalara fedakarlık göstermelerini istedi. Başdemir, "Bunun yanında çocuklarımız enfeksiyona karşı korunmak için daha sıklıkla kullanmaları gereken maskelerini son 2 haftadır maalesef piyasada bulunmasına rağmen astronomik rakamlarla satılmakta, ailelerimiz kendi bütçelerinden karşıladıkları için de maalesef bunu temin edememektedirler. Elimizde mevcut stokta olan maskelerimizi ailelerimize dağıttık. Zannedersem 10 güne kadar kendilerini idare edecektir. Bundan sonra ailelerin alım gücü olmadığı için maske kullanamayacaklar. Buradan üreticilerimize, satıcılarımıza sesleniyorum; mümkün mertebe kazançlarından fedakarlık etsinler. Satış noktasında bizim çocuklarımıza bu mağduriyeti yaşatmasınlar. Bu maskeyle yaşamı sürdürmek zorunda oldukları için çocuklarımıza böyle bir imkanı verelim, hayatı sevdirelim. Toplumun biraz vicdanına ses vermesini rica ediyorum. Mümkünse acil kan verelim, maske için de biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. İnşallah bu günlerimiz de geçecektir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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