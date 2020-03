At keserken yakalanan 2 kişiye 27 bin 868 lira ceza

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de boş arazide at keserken suçüstü yakalanan 2 kişiye, toplam 27 bin 868 lira idari para cezası kesildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri, Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki boş arazide tek tırnaklı hayvan eti kesildiği ihbarını aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Y.E. ile S.K.'yi at keserken yakaladı. İki kişiye, yasaklı hayvan eti kestikleri gerekçesiyle toplam 27 bin 868 lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen at etleri ise, imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA

2020-03-24 11:39:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.