İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Kayserili iş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti.
80 yaşındaki iş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bugün hayatını kaybetti. Şemsettinoğlu’nun cenazesi Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve yakınlarının katılımıyla Kayseri Şehir Mezarlığına defnedildi.
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